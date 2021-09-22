НАТО буде слабшим без України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без України військовий альянс НАТО буде слабшим, ніж з її участю. За його словами, зараз вибір за альянсом.

За його словами, в самому НАТО не все так спокійно, що показує ситуація в оборонних контрактах з Європейським союзом.

"Мені здається,що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, альянс буде слабшим. І це буде вибір альянсу - чи хочуть вони мати потужний альянс, щоб захищати країни, особливо - маленькі, які, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, дуже вірили в такий захист", - зазначив Зеленський.