Необхідна чітка перспектива членства України: Зеленський зустрівся з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. В ході зустрічі було піднято питання членства України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в Twitter .

Зеленський подякував Столтенбергу за те, що він підтримує Україну, та те, що представник НАТО був присутній на саміті Кримської платформи у Києві.

"Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - наголосив президент.