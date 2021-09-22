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Необхідна чітка перспектива членства України: Зеленський зустрівся з генсеком НАТО

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Нью-Йорк, Середа 22 вересня 2021 18:43
Необхідна чітка перспектива членства України: Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Фото: президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. В ході зустрічі було піднято питання членства України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в Twitter.

Зеленський подякував Столтенбергу за те, що він підтримує Україну, та те, що представник НАТО був присутній на саміті Кримської платформи у Києві.

"Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що без України НАТО буде слабкішим.

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Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
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