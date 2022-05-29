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Ердоган оцінив переговори з Фінляндією та Швецією щодо НАТО. Чи є прогрес

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Неділя 29 травня 2022 17:01
Ердоган оцінив переговори з Фінляндією та Швецією щодо НАТО. Чи є прогрес Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Очільники Фінляндії та Швеції не виконали головних вимог Туреччини для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган за підсумками переговорів з дипломатами Швеції та Фінляндії.

"На жаль, зустрічі нашої делегації з (дипломатами - ред.) Фінляндії та Швеції не пройшли на належному рівні. Вони мають очікування, але вони не зробили необхідних кроків щодо Туреччини", - заявив Ердоган.

При цьому він зазначив, що влада Фінляндії і Швеції все ще дозволяє "курдським терористам" вільно перебувати в їхніх країнах. При цьому курдам забезпечено захист у вигляді охорони поліції.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів.

Також ми писали, що влада Туреччини опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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НАТО Швеція Турция Финляндия Реджеп Тайіп Ердоган
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