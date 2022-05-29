Ердоган оцінив переговори з Фінляндією та Швецією щодо НАТО. Чи є прогрес

Очільники Фінляндії та Швеції не виконали головних вимог Туреччини для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган за підсумками переговорів з дипломатами Швеції та Фінляндії.

"На жаль, зустрічі нашої делегації з (дипломатами - ред.) Фінляндії та Швеції не пройшли на належному рівні. Вони мають очікування, але вони не зробили необхідних кроків щодо Туреччини", - заявив Ердоган. При цьому він зазначив, що влада Фінляндії і Швеції все ще дозволяє "курдським терористам" вільно перебувати в їхніх країнах. При цьому курдам забезпечено захист у вигляді охорони поліції.