Трампу хочуть заборонити самостійно виходити з міжнародних договорів

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Відповідну резолюцію зареєстрували в Конгресі США провідні демократи

Провідні демократи внесли в Конгрес США резолюцію, яка забороняє президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу самостійно приймати рішення про вихід Вашингтона з міжнародних договорів. Це сталося після інформації про вихід з Договору про відкрите небо.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Inside Defense.

Демократи стверджують, що Трамп порушує закон. Авторами резолюції є голова комітету Палати представників з збройним силам Адам Сміт і голова підкомітету стратегічних сил Джим Купер.

"Рішення адміністрації Трампа вийти з договору є ляпасом для наших союзників у Європі, залишає наші розгорнутими сили в регіоні в небезпеці, і є грубим порушенням закону... Це рішення, що послаблює наші інтереси у сфері національної безпеки, ізолює Сполучені Штати, оскільки Договір буде діяти без нас", - йдеться в заяві.

Автори резолюції також вважають, що "Договір є корисним інструментом для притягнення Росії до відповідальності".

Законодавці також заявили, що рішення було прийнято "без будь-яких консультацій з Конгресом". Вони вказали на положення в Законі про затвердження державної оборони на 2020 фінансовий рік, що вимагає як мінімум 120-денного повідомлення про виведення військ.

Демократи також сказали, що "численні повідомлення" від Комітету збройних сил Палати представників і інших голів конгресу не отримали відповіді.

"Незважаючи на риторику Міністерства оборони про гостру необхідність готуватися до "конкуренції великих держав", це рішення, безсумнівно, призведе до повної протилежності і ще більше зруйнує наші відносини з союзниками, необхідними для протидії російської агресії в регіоні", - сказали автори резолюції.

Нагадаємо, 21 березня президент США Дональд Трамп оголосив про виході Штатів з Договору з відкритого неба. Раніше Білий дім повідомив союзників про таке рішення.

Автор: Виталия Мазур