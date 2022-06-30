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Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України, - Столтенберг

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Київ, Четвер 30 червня 2022 15:11
Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лідери НАТО підтримують Україну, щоб забезпечити її перемогу як незалежної і суверенної країни в Європі. Наслідки агресії Росії відчуває весь світ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RP.

За словами генсека, війна Росії проти України є "жорстокою" і "абсолютно неприйнятною".

"Президент Путін повинен вивести свої війська і негайно покласти край цій війні, припинивши напади на демократичну, суверенну державу, що завдають стільки страждань Україні", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, згідно з даними американської розвідки, президент Росії Володимир Путін все так же має намір захопити більшу частину України військовим шляхом.

Крім того, за словами Йенса Столтенберга, війна Росії проти України може розтягнутися на роки.

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