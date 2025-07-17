В НАТО разработали план молниеносной нейтрализации Калининградской области, - генерал

Союзники по НАТО создали план "нейтрализации" Калининградской области. Современное вооружение позволит сделать это быстрее, чем когда-либо.
Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
По словам Донахью, союзники США вместе с союзниками по НАТО приступают к реализации плана "Линия сдерживания восточного фланга". Он направлен на усиление наземных возможностей и повышение взаимодействия оборонной промышленности стран альянса.
План призван противостоять угрозам со стороны России и обеспечить глобальное сдерживание.
"Мы знаем, что нам нужно разработать, и пример, который мы используем - это сдерживание с земли. Наземный участок становится не менее важным, а наоборот - все более важным. Сейчас можно разрушать зоны A2AD (зоны ограниченного доступа и маневра - ред.) с земли. Сейчас можно контролировать море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине", - уточнил генерал.
Донахью в качестве примера привел Калининградскую область, которая окружена со всех сторон странами НАТО. По его словам, теперь у армии НАТО есть возможности "нейтрализовать регион с земли в сроки, которые раньше казались невозможными - быстрее, чем когда-либо прежде".
"Мы уже спланировали это и уже все разработали. Проблема массы и импульса, которую представляет Россия… мы разработали возможности, чтобы остановить эту проблему массы и импульса", - рассказал он.
План также включает систему для обмена данными. НАТО уже приобрело такую систему, отметил Донахью, имея в виду Maven Smart System от компании Palantir - платформу искусственного интеллекта, которая обрабатывает огромные массивы данных и помогает военным командирам быстро принимать решения.
Также генерал добавил, что в НАТО хотят, чтобы все системы были с возможностью опционального управления человеком, будь то ПВО или системы дальнего огня.
"Мы хотим, чтобы это была единая система, с возможностью как пилотируемого, так и беспилотного управления, способная использовать боеприпасы из любой страны", - сказал он.
Кроме того, армия НАТО стремится снизить стоимость вооружений.
"Как правило, любое оружие или боеприпас, которое вы используете против возможности противника, должно быть дешевле, чем его цель", - подчеркнул Донахью.
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия в течение 5 лет может подготовиться к нападению на Североатлантический альянс.
Рютте подчеркнул, что темпы производства оружия в России выше, чем считали страны Запада.
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