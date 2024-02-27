В НАТО рассказали о возможных действиях в случае попытки РФ аннексировать Приднестровье

"Если Россия решит аннексировать Приднестровье, НАТО осудит подобные действия и продолжит поддерживать Республику Молдова", - отметил он.

По словам чиновника, ранее российский диктатор Владимир Путин планировал "зажать Украину в тиски", в том числе через непризнанную "ПМР", где до сих пор находится определенное количество военных РФ, но пока у него нет сил это сделать.

Также представитель НАТО высказался по поводу фейковых "референдумов в непризнанных Осетии, Абхазии, и в частности и в Приднестровье, которые были организованы и проведены ранее".

"Они абсолютно недействительны с международной точки зрения", - подчеркнул Джоане в эфире румынского телеканала.

Заместитель генсека НАТО предположил, что на анонсированном на конец февраля съезде "депутатов" в Приднестровье, вероятно, может быть объявлено не о "референдуме", а о новых торговых соглашениях между Россией и "ПМР".

Он напомнил, что псевдо-референдум состоялся в Приднестровье несколько лет назад.

Что предшествовало

Напомним, недавно появилась информация о том, что так называемые "депутаты всех уровней" Приднестровья планируют просить Путина присоединить регион к составу России во время съезда 28 февраля. Как писал Институт изучения войны (ISW), представители непризнанной "власти" могут организовать фейковый псевдореферендум.

Между тем, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" не планирует присоединяться к составу РФ.

Ранее сообщалось, что 24 декабря 2023 г. президент Молдовы Мая Санду предложила парламенту организовать в стране референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы. Референдум, по словам Санду, позволит прописать в Конституции Молдовы необратимость процесса вступления страны в Евросоюз.