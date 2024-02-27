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У НАТО розповіли про можливі дії у разі спроби РФ анексувати Придністров'я

Фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (flickr.com nato)
Автор: Володимир Костирін

У Північноатлантичному альянсі скептично ставляться до можливості Росії анексувати Придністровський регіон Молдови, що контролюється проросійськими сепаратистами та підтримується Кремлем. НАТО реагуватиме на подібні спроби Москви, зокрема через псевдо-референдум.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає РБК-Україна з посиланням на Realidadea.md.

"Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Республіку Молдова", - зазначив він.

За словами чиновника, раніше російський диктатор Володимир Путін планував "затиснути Україну в лещата", в тому числі через невизнану "ПМР", де досі перебуває певна кількість військових РФ, але наразі у нього немає сил це зробити.

Також представник НАТО висловився щодо фейкових "референдумів у невизнаних Осетії, Абхазії, та зокрема і в Придністров'ї, які були організовані та проведені раніше.

"Вони є абсолютно недійсними з міжнародного погляду", - наголосив Джоане в ефірі румунського телеканалу.

Заступник генсека НАТО припустив, що на анонсованому на кінець лютого з'їзді "депутатів" у Придністров'ї, вірогідніше, може бути оголошено не про "референдум" а про нові торговельні угоди між Росією і "ПМР".

Він нагадав, що псевдо-референдум відбувся у Придністров'ї "кілька років тому".

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що так звані "депутати усіх рівнів" Придністров'я планують просити Путіна приєднати регіон до складу Росії під час з'їзду 28 лютого. Як писав Інститут вивчення війни (ISW), представники невизнаної "влади" можуть організувати фейковий псевдореферендум.

Між тим керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про те, що так звана "Придністровська Молдавська Республіка" не планує приєднуватись до складу РФ.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня 2023 року президент Молдови Мая Санду запропонувала парламенту організувати в країні референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори. Референдум, за словами Санду, дозволить прописати в Конституції Молдови незворотність процесу вступу країни до Євросоюзу.

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