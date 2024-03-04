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НАТО начинает масштабные учения у границ РФ: где пройдут

Фото: НАТО начинает масштабные учения у границ РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На севере Финляндии, Швеции и Норвегии сегодня, 4 марта, начинаются масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. Они проходят под руководством Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Примечательно, что для Финляндии это самое значимое участие в международных учениях за границей в истории Оборонительных сил, а также первый раз, когда Финляндия участвует в учениях совместной обороны стран НАТО, как член оборонительного союза.

Nordic Response – это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие в общей сложности около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4 100 военнослужащих.

Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender. Ожидается, что на учения также будут направлены более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников. В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Также в Средиземном море у берегов острова Сицилия утром 26 февраля стартовали морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Учения служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.

9 февраля в Тихом океане стартовали авиационные учения США и союзников, в которых примут участие боле 80 самолетов. Центром учений стал остров Гуам. В ходе учений, которые продлились до 23 февраля, войска союзников приняли участие в тренировках медицинской эвакуации и учениях по сбросу личного состава и грузов.

 

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