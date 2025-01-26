НАТО начало обмен засекреченной информацией с оборонными компаниями и ЕС, - Bloomberg

По данным анонимных собеседников издания, НАТО готовит формат, в котором обобщенные показатели можно будет безопасно передать компаниям оборонного сектора. Это позволит производителям лучше понимать потребности Альянса и наращивать производственные мощности.

Передача таких данных потребует консенсуса между странами НАТО. Ожидается, что согласование процедур может занять несколько месяцев.

Кроме того, НАТО уже начало передавать ЕС некоторые засекреченные стандарты. В частности, речь идет о военных критериях, которые должны обеспечить гармонизацию армий стран-членов и оперативную совместимость. Эти стандарты могут охватывать такие аспекты, как калибры вооружений или радиочастоты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает эту инициативу. Он активно призвал оборонную промышленность наращивать производство, особенно в Европе.