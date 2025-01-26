НАТО начало обмен засекреченной информацией с оборонными компаниями и ЕС, - Bloomberg
НАТО начало процесс передачи части секретной информации оборонной промышленности и Европейскому Союзу. Данные будут касаться стандартизации вооружений и расширения производственных мощностей стран-членов Альянса.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным анонимных собеседников издания, НАТО готовит формат, в котором обобщенные показатели можно будет безопасно передать компаниям оборонного сектора. Это позволит производителям лучше понимать потребности Альянса и наращивать производственные мощности.
Передача таких данных потребует консенсуса между странами НАТО. Ожидается, что согласование процедур может занять несколько месяцев.
Кроме того, НАТО уже начало передавать ЕС некоторые засекреченные стандарты. В частности, речь идет о военных критериях, которые должны обеспечить гармонизацию армий стран-членов и оперативную совместимость. Эти стандарты могут охватывать такие аспекты, как калибры вооружений или радиочастоты.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает эту инициативу. Он активно призвал оборонную промышленность наращивать производство, особенно в Европе.
Bloomberg еще ранее писал, что в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.
В то же время на поднятии оборонных расходов для стран НАТО отмечает и новый президент США Дональд Трамп. Заметим, что еще до инаугурации Трамп допускал возможность выхода своей страны из НАТО. Он связывал участие США в НАТО с финансированием, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры.
Однако еще тогда Трамп заявлял, что не против оставить США в НАТО, если члены Альянса выполнят его условие.
Как отмечается в материале РБК-Украина"НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит", страны Центрально-Восточной Европы, которые достигли показателя в 2%, лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов.
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