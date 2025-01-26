НАТО розпочало обмін засекреченою інформацією з оборонними компаніями та ЄС, - Bloomberg
НАТО розпочало процес передачі частини секретної інформації оборонній промисловості та Європейському Союзу. Дані стосуватимуться стандартизації озброєнь і розширення виробничих потужностей країн-членів Альянсу.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними анонімних співрозмовників видання, НАТО готує формат, у якому узагальнені показники можна буде безпечно передати компаніям оборонного сектору. Це дозволить виробникам краще розуміти потреби Альянсу та нарощувати виробничі потужності.
Передача таких даних вимагатиме консенсусу між країнами НАТО. Очікується, що узгодження процедур може зайняти кілька місяців.
Крім того, НАТО вже почало передавати ЄС деякі засекречені стандарти. Зокрема, мова йде про військові критерії, які мають забезпечити гармонізацію армій країн-членів і оперативну сумісність. Ці стандарти можуть охоплювати такі аспекти, як калібри озброєнь чи радіочастоти.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує цю ініціативу. Він активно закликав оборонну промисловість нарощувати виробництво, особливо в Європі.
Bloomberg ще раніше писав, що у НАТО розглядають підвищення норми витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.
Водночас на піднятті оборонних видатків для країн НАТО наголошує і новий президент США Дональд Трамп. Зауважимо, що ще до інавгурації Трамп допускав можливість виходу своєї країни з НАТО. Він пов’язував участь США в НАТО з фінансуванням, яке, на його думку, мають забезпечити європейські партнери.
Однак ще тоді Трамп заявляв, що не проти лишити США в НАТО, якщо члени Альянсу виконають його умову.
Як зазначається в матеріалі РБК-Україна "НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує", країни Центрально-Східної Європи, які досягли показника у 2%, лобіюють подальше збільшення оборонних видатків.
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