НАТО рассматривает Россию как "долгосрочную угрозу", - Рютте

"Мы все в НАТО согласны с тем, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу территории НАТО, всей евроатлантической территории", - сказал Рютте после своей встречи с президентом США Дональд Трампом в Белом доме.

Также он затронул тему расходов НАТО, поскольку Трамп давно зациклен на том, что страны Европы не вносят требуемые 2% своего ВВП на оборону, и говорил, что требование должно быть выше. Рютте согласился с этим, сказав, что "оно должно быть значительно выше, чем эти знаменитые 2%".

"Очевидно, что с 2% мы не сможем защитить территорию НАТО", - добавил глава Альянса.