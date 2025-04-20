Британские истребители дважды за неделю перехватывали самолеты России у границ НАТО

Британские истребители дважды за последнюю неделю "перехватывали" российские самолеты. Они находились в непосредственной близости к границам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Истребители британских ВВС были дважды подняты за менее чем за 48 часов, чтобы защитить воздушное пространство НАТО от российских военных самолетов.

Отмечается, что британские истребители Typhoon взлетели после того, как самолеты РФ подлетели слишком близко к границе НАТО, чем вызвали тревогу.

Первый случай поднятия истребителей произошел во вторник, 15 апреля. Тогда два истребителя Typhoon, базирующиеся на авиабазе в Мальборке (Польша), были подняты для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Менее чем через 48 часов другая пара самолетов была отправлена для сдерживания неустановленного самолета, вылетевшего из Калининградской области, между Польшей и Литвой.

The Telegraph добавил, что это был первый случай, когда британские самолеты были привлечены к операции Chessman - новой миссии НАТО, направленной на усиление воздушной обороны Европы.