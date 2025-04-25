НАТО розглядає Росію як "довгострокову загрозу", - Рютте

"Ми всі в НАТО згодні з тим, що Росія являє собою довгострокову загрозу території НАТО, всій євроатлантичній території", - сказав Рютте після своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Також він торкнувся теми витрат НАТО, оскільки Трамп давно зациклений на тому, що країни Європи не вносять необхідні 2% свого ВВП на оборону, і говорив, що вимога має бути вищою. Рютте погодився з цим, сказавши, що "вона має бути значно вищою, ніж ці знамениті 2%".

"Очевидно, що з 2% ми не зможемо захистити територію НАТО", - додав глава Альянсу.