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НАТО розглядає Росію як "довгострокову загрозу", - Рютте

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські союзники США єдині в думці, що Росія є "довгостроковою загрозою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми всі в НАТО згодні з тим, що Росія являє собою довгострокову загрозу території НАТО, всій євроатлантичній території", - сказав Рютте після своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Також він торкнувся теми витрат НАТО, оскільки Трамп давно зациклений на тому, що країни Європи не вносять необхідні 2% свого ВВП на оборону, і говорив, що вимога має бути вищою. Рютте погодився з цим, сказавши, що "вона має бути значно вищою, ніж ці знамениті 2%".

"Очевидно, що з 2% ми не зможемо захистити територію НАТО", - додав глава Альянсу.

Росія і НАТО

Нагадаємо, минулого тижня британські винищувачі двічі "перехоплювали" російські літаки. Вони перебували в безпосередній близькості до кордонів НАТО.

Також ми писали, що за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), влада РФ запускає масштабну пропагандистську кампанію, щоб переконати своє населення в необхідності "великої війни" з НАТО.

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НАТОРосійська ФедераціяМарк Рютте