Если Трамп победит, НАТО ожидает "радикальная переориентация", - Politico

Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента вряд ли выведет США из НАТО, но предпримет "радикальную переориентацию" альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание ссылаясь на консультантов Трампа пишет, что предполагаемый сдвиг будет включать значительное и существенное сокращение роли США в сфере безопасности. Так, Америка вместо того, чтобы быть основным поставщиком боевой мощи в Европе, может стать кем-то, кто оказывает поддержку только во время кризиса.

Другая часть формирующегося плана Трампа - двухуровневая система НАТО. Эта идея означает, что страны-члены, которые еще не достигли цели расходовать 2% ВВП на оборону, "не будут пользоваться щедростью и гарантиями безопасности США".

Кроме того, Трамп поддерживает принцип нерасширения НАТО на восток, что фактически лишает шансов на присоединение к Североатлантическому альянсу не только Украину, но и Грузию.

По словам людей из команды Дональда Трампа, США "сохранят свой ядерный зонтик над Европой", военно-воздушные, а также военно-морские силы и базы в Германии, Британии и Турции. Однако основные силы пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном счете перейдут в зону ответственности европейцев.