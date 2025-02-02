Рютте сделал новое заявление о войне в Украине

Страны НАТО должны помочь Украине занять позицию силы. Тогда Украина не проиграет в войне.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Фронт движется не в том направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это 1000-1500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей", - сказал он.

И работа, по мнению Рютте, заключается в том, чтобы оккупанты никогда не достигали своих целей.

"Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их (украинцев, - ред) в том, чтобы занять позицию силы", - резюмировал генсек НАТО.

Что касается поставок определенных систем вооружений, то Рютте назвал это "национальным решением".