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Рютте сделал новое заявление о войне в Украине

Европа, Воскресенье 02 февраля 2025 13:30
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Рютте сделал новое заявление о войне в Украине Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны НАТО должны помочь Украине занять позицию силы. Тогда Украина не проиграет в войне.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Фронт движется не в том направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это 1000-1500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей", - сказал он.

И работа, по мнению Рютте, заключается в том, чтобы оккупанты никогда не достигали своих целей.

"Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их (украинцев, - ред) в том, чтобы занять позицию силы", - резюмировал генсек НАТО.

Что касается поставок определенных систем вооружений, то Рютте назвал это "национальным решением".

"Я принципиально призываю союзников предоставить системы вооружения, чтобы украинцы имели максимальную силу для защиты. И США - номер один, а Германия - номер два", - констатировал он.

Война в Украине

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а готовится воевать в течение 2025 года. При этом оккупанты несут серьезные потери. Для примера, только за январь на Покровском направлении РФ потеряла более 15 тысяч солдат.

В тоже время в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в 2025 году. Он также называл условие для этого.

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