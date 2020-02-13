НАТО продовжуватиме підтримку територіальної цілісності України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк сьогодні, 13 лютого, провів зустріч з головою Військового комітету НАТО та головним маршалом авіації сером Стюартом Пічем. Сторони окреслили перспективи участі ЗСУ в операціях і місіях Альянсу, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони України.

Так, в ході зустрічі було проаналізовано поточний стан військового співробітництва "Україна-НАТО".

За словами головного маршала авіації сера Стюарта Піча, безпекова ситуація в Україні є об’єктом постійної уваги військових представників держав-членів Альянсу та військової структури НАТО.

Він запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

В рамках зустрічі сторони також обговорили перспективи участі Збройних Сил України в операціях і місіях НАТО.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", рішення НАТО щодо того, надавати чи ні Києву Програму розширених можливостей (ПРМ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) може бути ухвалено у жовтні нинішнього року.

Раніше повідомлялося, що Україна подала заявку на участь в Програмі партнерства розширених можливостей НАТО.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до членства в НАТО є реформи у секторі безпеки та оборони, а також зміцнення безпеки інститутів.