НАТО продовжити тиск на РФ у питанні відновлення суверенітету України

Йенс Столтенберг на зустрічі з головою ОБСЄ обговорили ситуацію в Україні
председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что
Напомним, на Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.
До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.