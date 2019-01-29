НАТО продовжити тиск на РФ у питанні відновлення суверенітету України

Йенс Столтенберг на зустрічі з головою ОБСЄ обговорили ситуацію в Україні

председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что

Напомним, на Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.

До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.