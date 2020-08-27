Польща закликала Москву не вводити війська в Білорусь

Фото: Матеуш Моравецький (wikimedia.orgMarek Mytnik)

У Польщі відреагували на заяву президента Володимира Путіна, що Росія підготувала резерв з силовиків для врегулювання ситуації в Білорусі. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Росію негайно відмовитися від планів військового вторгнення у Білорусь.

Про це Моравецький написав на своїй сторінці в Twitter.

"Уряд Польщі закликає Росію негайно відмовитися від планів введення військ в Білорусь під хибним приводом "відновлення контролю", - написав він.

За його словами, військове втручання Росії буде розцінено як акт агресії, порушення міжнародного права і прав білоруського народу, який повинен "самостійно вирішувати свою долю".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Росія підготувала резерв з силовиків, які можуть бути направлені для врегулювання ситуації в Білорусі.

Крім того, раніше у Кремлі заявили, що ситуація в Білорусі не передбачає надання військової допомоги з боку Росії.