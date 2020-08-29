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У НАТО закликали Ердогана врегулювати конфлікт з Грецією в Середземному морі

Субота 29 серпня 2020 04:45
У НАТО закликали Ердогана врегулювати конфлікт з Грецією в Середземному морі
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обговорив у п'ятницю по телефону з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом останні події в східному Середземномор'ї, повідомила прес-служба Північноатлантичного альянсу.

"Генеральний секретар підтвердив важливість діалогу та деескалації і підкреслив, що ситуація повинна бути врегульована в дусі союзницької солідарності та у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі.

Сторони обговорили дія механізмів по усуненню конфліктів для запобігання інцидентів і нещасних випадків.

"Пан Столтенберг також нагадав, що Туреччина і Греція були прихильними союзниками по НАТО протягом десятиліть, працюючи разом з усіма іншими союзниками над вирішенням спільних проблем безпеки", - сказано в комюніке.

У ньому також наголошується, що ця розмова генсека НАТО пішов за його недавнім обговоренням ситуації в східному Середземномор'ї з грецьким прем'єр-міністром Кириакосом Мицотакисом і з міністрами закордонних справ і оборони Греції.

В останні тижні ситуація в східному Середземномор'ї ускладнилася у зв'язку з активізацією геологорозвідувальної діяльності Анкари в цьому районі. Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною.

Нагадаємо, сьогодні Греція, Кіпр, Італія і Франція почали військові навчання заради подолання зростаючої напруженості в Середземному морі між Грецією і Туреччиною.

Крім того, Греція висловила демарш Туреччини через досліджень біля їхнього острова.

грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною за нафту.

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