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НАТО визнає космос сферою військової діяльності, - Столтенберг

Новини » Політика     19.11.2019 - 12:42
НАТО визнає космос сферою військової діяльності, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

НАТО не має наміру розміщувати в космосі зброю

Північноатлантичний альянс (НАТО) має намір визнати космос своєю новою оперативної сферою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає журналістка NPR News Террі Шульц у Twitter.

За його словами, міністри закордонних справ НАТО на саміті оголосять космос п'ятою оперативною сферою військової діяльності. Зазначимо, чотирма іншими є повітря, море, суша і кібернетичні зв'язки.

"Завтра ми зробимо ще один важливий крок - визнаємо космічний простір як одну зі сфер для проведення операцій. Але ми не збираємося розміщувати зброю в космосі", - уточнив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони. На його думку, такі зміни можуть краще захистити країни ЄС, які не є членами НАТО, - Швецію, Фінляндію, Австрію, Кіпр, Мальту та Ірландію.

Раніше також стало відомо, що президент США Дональд Трамп відправиться до Великобританії на саміт НАТО, який заплановано на початок грудня.

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