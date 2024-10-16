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В НАТО "приняли к сведению" план победы, много аспектов нужно обсудить с Украиной, - Рютте

Брюссель, Среда 16 октября 2024 22:47
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В НАТО "приняли к сведению" план победы, много аспектов нужно обсудить с Украиной, - Рютте Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (flickr by worldeconomicforum)
Автор: Иван Носальский

Союзники по НАТО учли план победы, который разработал Киев. Но много аспектов такой инициативы все еще нужно обсудить.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, и понять, что мы можем сделать, а что нет", - отметил Рютте.

По его словам, он находится в тесном контакте с союзниками и Киевом, чтобы понять, что можно сделать в контексте помощи Украине.

При этом Рютте отказался раскрыть, что именно союзники планируют обсудить с Украиной.

Он уточнил, что на данный момент необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине отвоевать больше территорий и укрепить свои позиции на будущих мирных переговорах.

План победы

Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский публично представил план победы. Это произошло во время его выступления в Раде.

План состоит из пяти пунктов. Глава государства раскрыл только его основную часть, дополнения остались засекрекреченными.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, в тайных дополнениях речь идет об ударах по территории России.

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НАТО Марк Рютте Война в Украине План победы Зеленского
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