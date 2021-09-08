Таліби заявили, що не забороняли протести в Афганістані, але тепер треба просити дозвіл

Радикальний рух "Талібан" заявив, що протести в Афганістані не заборонені. Однак для їх проведення необхідно запитувати дозвіл в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява талібів .

"Протягом декількох днів в Кабулі і ряді інших провінцій, люди вийшли на вулиці в ім'я упереджених кіл під приводом демонстрацій, підриву безпеки, залякування мирних жителів і порушення нормального життя", - йдеться в заяві.

При цьому таліби попросили утриматися від протестів.