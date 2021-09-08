Таліби заявили, що не забороняли протести в Афганістані, але тепер треба просити дозвіл
Радикальний рух "Талібан" заявив, що протести в Афганістані не заборонені. Однак для їх проведення необхідно запитувати дозвіл в Міністерстві юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява талібів.
"Протягом декількох днів в Кабулі і ряді інших провінцій, люди вийшли на вулиці в ім'я упереджених кіл під приводом демонстрацій, підриву безпеки, залякування мирних жителів і порушення нормального життя", - йдеться в заяві.
При цьому таліби попросили утриматися від протестів.
"У цьому випадку всіх співвітчизників просять поки не намагатися починати демонстрації під яким-небудь ім'ям або назвою. Оскільки демонстрації повинні бути законними, спочатку необхідно отримати дозвіл в Міністерстві юстиції і повідомити органи безпеки, щоб забезпечити їх безпеку", - йдеться в заяві.