ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби заявили, що не забороняли протести в Афганістані, але тепер треба просити дозвіл

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 21:04
Таліби заявили, що не забороняли протести в Афганістані, але тепер треба просити дозвіл Фото: в Афганістані для проведення протестів необхідно просити дозволу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радикальний рух "Талібан" заявив, що протести в Афганістані не заборонені. Однак для їх проведення необхідно запитувати дозвіл в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява талібів.

"Протягом декількох днів в Кабулі і ряді інших провінцій, люди вийшли на вулиці в ім'я упереджених кіл під приводом демонстрацій, підриву безпеки, залякування мирних жителів і порушення нормального життя", - йдеться в заяві.

При цьому таліби попросили утриматися від протестів.

"У цьому випадку всіх співвітчизників просять поки не намагатися починати демонстрації під яким-небудь ім'ям або назвою. Оскільки демонстрації повинні бути законними, спочатку необхідно отримати дозвіл в Міністерстві юстиції і повідомити органи безпеки, щоб забезпечити їх безпеку", - йдеться в заяві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості