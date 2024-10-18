В НАТО нет консенсуса по приглашению Украины в Альянс, - Белый дом

В настоящее время среди членов НАТО продолжается дискуссия о том, приглашать ли Украину в Альянс. Но консенсуса в этом вопросе пока нет.

Так, в четверг 17 октября, журналисты задали вопрос о том, как США относятся к плану победы Украины и его отдельным аспектам, на что высокопоставленный чиновник администрации сказал, что идет активный разговор о различных элементах плана, которые были изложены президентом Украины Владимиром Зеленским. Данный разговор был с Байденом как во время визита главы украинского государства в США, так и вчера во время телефонного звонка. Он отметил, что по состоянию на сейчас, определенные моменты плана с точки предоставления дополнительных военных возможностей выполняются.

Однако что касается приглашения Украины в НАТО, то в этом вопросе нет единого мнения.

"Среди союзников по НАТО идет дискуссия о приглашении. На данный момент нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего пару месяцев назад - в июля, в середине июля - все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Поэтому вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - сказал он.

Также в ходе ответа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Байден хочет победы Украины, и эти усилия будут обеспечены надлежащими ресурсами. По его словам, именно поэтому президент США призвал к встрече в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, которая состоится, скорее всего, в ноябре.