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Страны НАТО у границы с РФ готовятся к провокациям с украинскими дронами

20:02 10.08.2026 Пн
2 мин
Разведки предупреждают о возможной операции, способной спровоцировать серьезный кризис
aimg Мария Науменко
Страны НАТО у границы с РФ готовятся к провокациям с украинскими дронами Фото: патрульный корабль НАТО в Балтийском море (Getty Images)
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Граничащие с Россией страны НАТО усиливают охрану критической инфраструктуры из-за опасений возможной российской провокации с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о опасениях, что Москва может инсценировать атаку под "чужим флагом", использовав дроны украинского производства. В таком случае, Россия могла бы попытаться обвинить Украину или страны НАТО и использовать инцидент как повод для дальнейших действий.

Как страны НАТО усиливают защиту

Литва уже привлекла военных для охраны терминалов сжиженного газа и нефтепродуктов, важной линии электропередачи с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции "Круонис".

Латвия усилила охрану объектов критической инфраструктуры, в том числе плотины на реке Даугава близ Риги и подземного газохранилища "Инчукалнс".

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что вероятность потенциальной гибридной угрозы сейчас выше, чем раньше.

В Польше компания "Orlen" рассматривает альтернативные маршруты импорта газа на случай перебоев со снабжением. Оператор газовой инфраструктуры Gaz-System также работает в режиме повышенной бдительности.

Какую провокацию может готовить Россия

По оценке представителя разведки одной из стран Балтии, российские военные и спецслужбы могут планировать атаку на объекты инфраструктуры в России, странах Балтии и Польши с использованием украинских дронов.

По его словам, такая операция могла быть проведена вскоре после получения одобрения российского руководства. При этом основной целью может быть не физическое уничтожение инфраструктуры, а создание политического кризиса внутри НАТО.

В Москве эти опасения отрицают. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее называл предупреждение о возможных тайных российских атаках "страшилками", которые якобы используют для оправдания милитаризации против России.

Отдельные опасения возникли и в Польше вокруг будущей атомной электростанции. Государственная компания Polskie Elektrownie Jadrowe сообщила о появлении поддельных документов, происхождение которых, по ее оценке, можно проследить "восточнее Польши".

Компания проводит расследование совместно со спецслужбами и стражами порядка и следит за возможными проявлениями саботажа.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хякканен предупредил о возможных провокациях России в Балтийском регионе. Он не исключил, что Москва может использовать для такой операции восторженные украинские дроны.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что в ближайшие месяцы могут быть критическими для стран Балтии на фоне возможных угроз со стороны России.

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