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НАТО усиливает оборону "новичков" из-за российской угрозы

21:05 07.06.2026 Вс
2 мин
"Новички" НАТО получат мощное военное подкрепление
aimg Сергей Козачук
Фото: НАТО усиливает оборону Финляндии и Швеции (Getty Images)

НАТО начало масштабную операцию для укрепления оборонительных позиций Швеции и Финляндии. На территории новых членов Альянса официально заработали подразделения быстрого реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.

Стратегическое усиление фланга

По информации издания, сухопутные войска НАТО в эти выходные начали операции, направленные на укрепление безопасности двух новых членов блока.

По словам командующего Объединенными силами НАТО в Европе, генерала США Алексуса Гринкевича, окружение этих стран является одним из стратегически важных и самых сложных регионов в мире.

Для оперативной защиты северо-восточного фланга было запущено новое международное военное объединение:

  • Forward Land Forces Finland (FLF) - сухопутные войска передового развертывания в Финляндии, которые будут действовать как подразделение быстрого реагирования
  • Шведская боевая группа - официально вошла в состав вновь созданной воинской части в минувшую субботу

Аналогичные оборонительные подразделения сухопутных войск Альянса уже длительное время функционируют в других странах Европы, в частности в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.

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Почему этот регион критически важен

Швеция и Финляндия имеют стратегическое географическое расположение. Они контролируют побережье водного пути, который российский флот использует для перемещения военных кораблей между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Кроме того, Финляндия имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией и исторический опыт противостояния агрессии - страна дважды воевала против Советского Союза во время Второй мировой войны.

Опасность нападения России на НАТО

Напомним, командующий вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс заявлял, что Россия накопила значительное преимущество в количестве и скорости производства дронов. По его мнению, Кремль попытается воспользоваться этим окном возможностей до конца 2028 года, пока страны НАТО не завершат собственное перевооружение.

В то же время в европейских столицах растет беспокойство, что РФ может расширить конфликт на Европу значительно раньше. Западные чиновники опасаются потенциального удара по странам Балтии, островам в Балтийском море или территориям Альянса в Арктике в ближайшие 12 месяцев на фоне уменьшения американского присутствия и возможного энергетического кризиса.

Из-за таких рисков Германия уже приняла свою первую в истории военную стратегию, где Россия официально признана главной угрозой безопасности. Берлин начал подготовку Бундесвера к отражению возможной агрессии и планирует создать самую мощную конвенционную армию на европейском континенте.

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