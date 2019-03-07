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У НАТО пообіцяли відповідь на припинення РФ участі в ракетному договорі

Новини » Політика    07.03.2019 - 21:24
У НАТО пообіцяли відповідь на припинення РФ участі в ракетному договорі
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО не планує розміщувати ракети в Європі

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що реакція Північноатлантичного альянсу на призупинення Росією ракетного договору буде зваженою. Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Столтенберг зазначив, що НАТО не планує розміщувати ракети в Європі.

"Поки занадто рано говорити про те, як це відіб'ється на НАТО. Однак я можу сказати, що наша відповідь буде виваженою, скоординованою між членами альянсу", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет середньої дальності в Європі. За словами Мааса, Європа ні в якому разі не повинна бути ареною нових дебатів. Міністр зазначив, що розгортання нових ракет середньої дальності зустріне широке опір в Німеччині.

РБК-Україна писало, що 4 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору. На початку лютого на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.

 

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