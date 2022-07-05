Канада першою ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Канада стала першою країною-учасницею НАТО, яка ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канадського прем'єра Джастіна Трюдо.
"Сьогодні Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Це наближає обидві країни до повноправного членства", - наголосив він.
За його словами, Оттава рішуче підтримує приєднання скандинавських країн до альянсу.
"Канада повністю впевнена в здатності Фінляндії та Швеції швидко і ефективно інтегруватися в НАТО і зробити свій внесок у колективну оборону Північноатлантичного альянсу. Їх членство зробить НАТО сильнішим, і ми закликаємо всіх членів НАТО діяти швидко, щоб завершити свої процеси ратифікації, щоб обмежити можливості для втручання з боку супротивників", - додав Трюдо.
Нагадаємо, сьогодні після рекордного за швидкістю переговорного процесу Швеція та Фінляндія підписали протоколи про вступ до НАТО.
До ратифікації іншими країнами-учасницями, Фінляндія та Швеція матимуть статус "запрошених" і братимуть участь у обговоренні питань у НАТО.
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