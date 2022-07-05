Канада першою ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Канада стала першою країною-учасницею НАТО, яка ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

"Сьогодні Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Це наближає обидві країни до повноправного членства", - наголосив він.

За його словами, Оттава рішуче підтримує приєднання скандинавських країн до альянсу.

"Канада повністю впевнена в здатності Фінляндії та Швеції швидко і ефективно інтегруватися в НАТО і зробити свій внесок у колективну оборону Північноатлантичного альянсу. Їх членство зробить НАТО сильнішим, і ми закликаємо всіх членів НАТО діяти швидко, щоб завершити свої процеси ратифікації, щоб обмежити можливості для втручання з боку супротивників", - додав Трюдо.