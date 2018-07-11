У НАТО пояснили, яке рішення буде прийнято по Україні

Рішення буде прийнято після зустрічі керівництва Альянсу з керівниками України і Грузії

У НАТО пояснили, яке рішення має намір прийняти після зустрічі керівництва Альянсу з президентами України і Грузії. Про це повідомляє "Європейська правда".

При цьому, повідомляє видання, пояснення НАТО повністю суперечать офіційною заявою МЗС Угорщини.

Так, після сесії саміту НАТО, в якій візьмуть участь Україна і Грузія будуть прийняті два документи - окремо по Грузії та Україні.

"Буде спільна заява Комісії Грузія-НАТО, офіційний документ, а також окремо буде поширено заяву головуючого по Україні", - пояснив журналістам представник НАТО.

Він зазначив, що труднощі у прийнятті формального рішення по Україні пов'язані з відсутністю консенсусу в цьому питанні.

"Ви бачили повідомлення ЗМІ. Іноді непросто знайти консенсус, і у нас так і не з'явилося консенсусу з приводу заяви Комісії Україна-НАТО", - зазначив представник Альянсу, не заперечуючи того, що рішення заблоковано саме Угорщиною.

Чиновник зазначив, що формат "заяви головуючого" обрано саме тому, що така заява не потребує затвердження консенсусом.

"Це документ буде відображати все, про що йтиметься на зустрічі по Україні, і він, звичайно ж, буде скоординована з Україною і з союзниками, щоб інформація була подана коректно", - пояснив він.

Нагадаємо, Угорщина розблокувала участь України в липневому саміті НАТО в Брюсселі.

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