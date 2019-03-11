У НАТО підтвердили готовність до співпраці з Україною щодо кібербезпеки

У Раді заявили, що альянс готовий фінансувати протидію кіберзагрозам в Україні

В штаб-квартире НАТО подтвердили свою готовность активно сотрудничать с Украиной для противодействия киберугрозам накануне выборов 2019. Об этом сообщила глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Оксана Юринец во время круглого стола "Информационная и кибербезопасность в контексте евроатлантической интеграции", передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, партнеры по НАТО демонстрируют абсолютное понимание опасности вмешательств в избирательный процесс в Украине.

"Очень важно, что сегодня понимание гибридной угрозы кибератаки, которая может быть осуществлена ​​в ключевом 2019 году - есть. На заседании" Украина-НАТО "наша делегация подчеркнула, насколько важны будут эти этапы весны и осени в Украине. И наши партнеры очень хорошо это понимают. Абсолютное понимание опасности вмешательств в избирательный процесс со стороны НАТО и готовность финансирования", - сообщила Юринец.

По ее словам, сотрудничество в направлении противодействия киберугрозам особенно важно в 2019 году во время выборов.

"Что и побудило нас обратиться за конкретной помощью. А именно сотрудничество ЦИК, модернизация список избирателей, а также сотрудничество с СБУ, которое бы дало возможность быстро на это реагировать. Сегодня с румынскими экспертами мы имеем четкий план, как это будет происходить. Наши коллеги в штаб-квартире НАТО также это подтвердили и совершенно выражают возможность и способность по поводу конкретного сотрудничества в этом году", - добавила парламентарий.

Нардеп отмечает, что сотрудничество Украины с НАТО в направлении киберзащиты ведется с 2014 года.

"Что касается киберзащиты, у нас есть такое сотрудничество с 2014 года. Именно через трастовые фонды Североатлантического альянса. На сегодня реализовано примерно 1 млн 165 тыс. евро... Ведущей страной является Румыния. Другими странами-контрибьюторами являются Албания, Эстония, Венгрия, Италия, Португалия, Турция и США", - добавила Юринец.

"Это создание центра реагирования на киберинциденты, предоставление оборудования для лабораторий по расследованию кибератак, тренировки и совещательная помощь. Все это ведется с 2014 года, но особенно необходимым и активным это будет в этом году", - отметила депутат ВР.

Напомним, ранее глава киберполиции Сергей Демедюк заявил, что перед выборами 2019 в Украине количество хакерских атак и фейков выросло в разы.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и ЦИК каждые 40 секунд.