НАТО не планирует отправлять войска в Украину и не является стороной конфликта, - Столтенберг

НАТО не планирует отправлять войска в Украину и не является стороной российско-украинского конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что, даже если страны НАТО решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны договором о коллективной обороне.

На вопрос, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск, Столтенберг ответил, что "важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас" .

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Но он уточнил, что по этому вопросу нет консенсуса.

Позже Макрон уточнил, что отправка французских войск в Украину возможна в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.

Некоторые страны уже публично выступили против такой инициативы, а ряд стран поддержали.

Недавно на фоне активных дискуссий по отправке иностранных войск в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Киеву, прежде всего, нужно достаточное количество боеприпасов.

Президент Чехии Петр Павел отмечал, что войска НАТО могут осуществлять вспомогательную деятельность непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушает никаких международных правил.