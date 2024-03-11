НАТО не планує відправляти війська в Україну і не є стороною конфлікту, - Столтенберг

НАТО не планує відправляти війська в Україну і не є стороною російсько-українського конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, як і союзники по НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.

На запитання, чи президент Франції Еммануель Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ, Столтенберг відповів, що "важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас".

Заява Макрона про відправку військ в Україну

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи, а низка країн підтримали.

Нещодавно на тлі активних дискусій щодо відправки іноземних військ в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Києву насамперед потрібна достатня кількість боєприпасів.

А президент Чехії Петр Павел зазначав, що війська НАТО можуть здійснювати допоміжну діяльність безпосередньо на території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил.