Павел об инициативе Макрона: присутствие войск НАТО в Украине не нарушит международные нормы
Войска НАТО могут осуществлять вспомогательную деятельность непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушает никаких международных правил.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
По его словам, необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и возможным привлечением войск к некой "вспомогательной" деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.
"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек", - напомнил Павел.
При этом он подчеркнул, что с точки зрения международного права и Устава ООН "ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО - как и гражданским лицам, например, - помогать в работе в Украине".
Отвечая на вопрос, поддержит ли он участие войск НАТО в прямой поддержке Украины на ее территории, Павел не стал говорить "нет".
"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и обучать там украинских солдат", - сказал он.
Идея Макрона о войсках в Украине
В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.
Ряд стран НАТО уже публично выступили против такой идеи, хотя некоторые, например, страны Балтики, поддержали ее. Кроме того, издание Politico считает, что Франция собирает коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину.
Польша сначала тоже выступила против присутствия войск НАТО в Украине, но позже смягчила свою позицию. В частности, министр Сикорский заявлял, что "коалиция государств-членов ООН для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым", приводя в пример войну двух Корей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.