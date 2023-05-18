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НАТО планирует принять многолетнюю программу военной помощи Украине на саммите в Вильнюсе

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Четверг 18 мая 2023 20:17
НАТО планирует принять многолетнюю программу военной помощи Украине на саммите в Вильнюсе Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государства-члены НАТО планируют на саммите в Вильнюсе принять многолетнюю программу военной помощи Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Он заявил, что альянс должен сохранить поддержку Украине, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

"Чтобы Украина стала суверенным, независимым государством в Европе. В Вильнюсе в июле наш саммит пошлет мощный сигнал поддержки. Я ожидаю, что союзники согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи, чтобы дать Украине возможность перейти от доктрин, оборудования и подготовки НАТО к советской эпохе и добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО", - заявил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.

Добавим, что Украина сможет присоединиться к НАТО после победы в войне. Однако сейчас Украина хочет получить от Альянса приглашение на вступление.

К тому же, Украина ожидает, что НАТО предложит четкий алгоритм движения к вступлению в Альянс.

При этом на ближайшем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс.

О том, чего Киев ждет от саммита и какие перспективы получить желаемое решение - читайте в материале РБК-Украина.

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