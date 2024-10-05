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НАТО планирует создать еще около полусотни новых боевых бригад, - Die Welt

Фото: НАТО планирует создать еще около полусотни новых боевых бригад (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

НАТО намерена увеличить количество боеспособных бригад 131. В то же время планируется в пять раз нарастить количество наземных подразделений ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

В частности, план усиления обороны НАТО предполагает создание 49 новых крупных подразделений около 5 тысяч человек в каждом, то есть речь идет о расширении численности войск НАТО на примерно 250 000 военнослужащих.

Кроме того, для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов должно увеличиться с шести до пятнадцати, а штабов дивизий - с 24 до 38.

В документе НАТО отмечено, что отказ от плана нежелателен, поскольку это "повредит принятию процесса и поставит под сомнение доверие ко всему альянсу и, прежде всего, к его стратегическим командующим".

В документе также указывается на необходимость технического усиления Альянса, обеспечения боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, логистики и транспорта.

Ожидается, что количество только наземных подразделений ПВО увеличат в пять раз – с 293 до 1467, которые будут оснащены системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger и другими. Число боевых вертолетов предполагается увеличить с 90 до 104.

Напомним, что на днях стало известно, что шведские войска готовятся отправиться в Латвию, причем впервые в истории как составляющая сил НАТО. Войска отправятся в начале следующего года.

Кроме того, НАТО усилила мониторинг воздушного пространства Румынии после падения российских дронов.

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