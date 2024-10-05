НАТО планує створити ще майже півсотні нових бойових бригад, - Die Welt

Зокрема, план посилення оборони НАТО передбачає створення 49 нових великих підрозділів близько 5 тисяч осіб у кожному, тобто йдеться про розширення чисельності військ НАТО на приблизно 250 000 військовослужбовців.

Крім того, для забезпечення діяльності цих військ кількість бойових корпусів має збільшитися з шести до п'ятнадцяти, а штабів дивізій - з 24 до 38.

В документі НАТО зазначено, що відмова від плану небажана, оскільки це "зашкодить ухваленню процесу і поставить під сумнів довіру до всього альянсу і насамперед до його стратегічних командувачів".

У документі також згадується необхідність технічного посилення Альянсу, забезпечення боєприпасами та високоточною зброєю великої дальності, логістики та транспорту.

Очікується, що кількість тільки наземних підрозділів ППО збільшать у п'ять разів - з 293 до 1467, які будуть оснащені системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger та іншими. Кількість бойових вертольотів передбачається збільшити з 90 до 104.