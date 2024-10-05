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Швеция готовится к историческому развертыванию войск в Латвии

Стокгольм, Суббота 05 октября 2024 10:17
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Швеция готовится к историческому развертыванию войск в Латвии Фото: шведских военных впервые отправят за границу в составе войск НАТО (forsvarsmakten.se)
Автор: Данила Крамаренко

Шведские войска готовятся отправиться в Латвию, причем впервые в истории как составляющая сил НАТО. Войска отправятся в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард, обязательства по коллективной обороне непоколебимы всех союзников.

"Развертывание батальона поможет сделать Латвию, Швецию, а также НАТО в целом более безопасными", - сказала она.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс поблагодарил шведских партнеров за решение укрепит альянс и страны Балтийского региона. Вчера он посетил военную базу на юге Швеции, где ему показали подразделение, которое направит 600 солдат для сил НАТО в Латвии.

Этот полк отправится в страну в начале 2025 года и присоединится к сухопутной бригаде, которую возглавляет Канада.

Почему решение историческое

Отметим, спустя 200 лет нейтралитета Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года после того, как вторжение России в Украину заставило пересмотреть ее политику национальной безопасности.

Размещение военных в Латвии станет первым для Швеции в качестве члена Североатлантического альянса. Ранее также сообщалось, что шведская армия хочет разместить солдат в финской провинции, которая граничит с Россией.

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