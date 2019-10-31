У НАТО очікують реформування СБУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує повного запровадження закону про національну безпеку. Про це він сказав у ході свого виступу з трибуни українського парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Даний закон передбачає, зокрема, реформування Служби безпеки України.

"Я очікую запровадження закону про національну безпеку, який був прийнятий минулого року, з парламентським наглядом над відомствами безпеки й оборонними інституціями, а також реформування Служби безпеки. Радники НАТО будуть працювати з вами над запровадженням євроатлантичних принципів", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, в Україні 8 липня 2018 року набрав чинності закон "Про національну безпеку". Однак ряд його положень набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2018-му представник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер заявила, що закон "Про національну безпеку України", прийнятий українським парламентом, став важливим кроком на шляху поглиблення військово-технічного співробітництва України і США.

Варто підкреслити, спікер парламенту 8 скликання Андрій Парубій відзначав, що після прийняття законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи парламенту планується створити окремий комітет Верховної ради з питань розвідки.