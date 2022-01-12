НАТО відповіло Росії на "пропозицію" не розширюватися на схід

Під час Ради Росія-НАТО російська сторона торкнулася вимог до Північноатлантичного Альянсу щодо Не розширення блоку. У свою чергу країни-учасниці НАТО підтвердили, що залишаються прихильними політиці відкритих дверей.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

"Росія торкнулася пропозиції щодо "гарантій безпеки", в тому числі вимога до НАТО не розширяться. Країни-учасниці НАТО підтвердили, що залишаються прихильними політиці відкритих дверей. Разом з тим Росія і НАТО підкреслили необхідність діалогу", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль вимагає від НАТО відмовитися від країн-членів, які вступили в Альянс після 1997 року.

У свою чергу США відмовляються від пропозиції Росії повернутися до конфігурації НАТО зразка 1997 року і вивести озброєння з території країн, які останніми були прийняті в альянс.