"Навмисна брехня". РФ не застосовуватиме ядерну зброю в Україні, - МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії виключає можливість застосування ядерної зброї у війні проти України. Москва залишається прихильна принципу, що в ядерній війні не може бути переможців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексія Зайцева.

"Нам доводиться бути готовими до будь-якого розвитку подій і в медіаполі, і безпосередньо на землі. Нам неодноразово доводилося спростовувати інсинуації про можливе застосування з боку Росії в ході спеціальної військової операції в Україні ядерної зброї. Це навмисна брехня. Росія твердо дотримується принципу, відповідно до якого в ядерній війні не може бути переможців, і вона не повинна бути розв'язана", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у бесіді з дипломатами країн СНД не виключив використання ядерної зброї в Україні надалі.

При цьому в Держдумі відповіли, що ядерний удар Росії може бути тільки ударом у відповідь.

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