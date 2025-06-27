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В НАТО оценили операцию "Паутина": Кремль точно не обрадовался

Иллюстративное фото: FPV-дроны ударили по аэродромам России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская операция "Паутина", в рамках которой был нанесен удар по российским аэродромам, точно не обрадовала чиновников в Кремле.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс.

"Безусловно, было интересно наблюдать за ее результатами (речь об операции "Паутина" - ред.). Я не имею детальных данных о самой операции, но она действительно имела влияние... Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены", - отметил Стокс. 

По его словам, в НАТО должны наблюдать за развитием событий в войне России против Украины. 

Стокс также обратил внимание, что россияне с 2000-х годов модернизируют стратегическое ядерное оружие. 

"Они модернизировали много своих возможностей. Я думаю, что еще предстоит выяснить, насколько некоторые из них являются дееспособными. Они, безусловно, имели определенные проблемы с некоторыми испытаниями новых возможностей. Мы видели эффективность некоторых из их ракет против Украины, и, возможно, она оказалась не такой высокой, как многие ожидали", - добавил он. 

Директор по ядерной политике НАТО считает, что у России все еще самое большое количество боеголовок среди всех стран. В Альянсе следят за российской доктриной и риторикой по вопросу "ядерки". 

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня украинские дроны ударили по стратегической авиации россиян, которая базировалась на аэродромах.

В результате атаки украинским защитникам удалось поразить 41 вражеский самолет. Большая часть из них - стратегические бомбардировщики, которые РФ использует для ракетных ударов по Украине.

Как отметил недавно глава СБУ Василий Малюк, для атаки украинские воины задействовали 117 уникальных дронов со специальными кумулятивно-фугасными зарядами.

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