В НАТО оценили операцию "Паутина": Кремль точно не обрадовался

"Безусловно, было интересно наблюдать за ее результатами (речь об операции "Паутина" - ред.). Я не имею детальных данных о самой операции, но она действительно имела влияние... Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены", - отметил Стокс.

По его словам, в НАТО должны наблюдать за развитием событий в войне России против Украины.

Стокс также обратил внимание, что россияне с 2000-х годов модернизируют стратегическое ядерное оружие.

"Они модернизировали много своих возможностей. Я думаю, что еще предстоит выяснить, насколько некоторые из них являются дееспособными. Они, безусловно, имели определенные проблемы с некоторыми испытаниями новых возможностей. Мы видели эффективность некоторых из их ракет против Украины, и, возможно, она оказалась не такой высокой, как многие ожидали", - добавил он.

Директор по ядерной политике НАТО считает, что у России все еще самое большое количество боеголовок среди всех стран. В Альянсе следят за российской доктриной и риторикой по вопросу "ядерки".