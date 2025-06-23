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Операция "Паутина": Малюк раскрыл новые детали удара по стратегической авиации РФ

Понедельник 23 июня 2025 16:05
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Операция "Паутина": Малюк раскрыл новые детали удара по стратегической авиации РФ Фото: Василий Малюк, председатель СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ провела уникальную операцию "Паутина" с ударом по стратегической авиации РФ. Для этого использовали специальные дроны.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил журналистам.

Малюк рассказал о масштабной и сверхсложной спецоперации "Паутина", которая стала одним из ключевых ударов по российской авиации.

"Время, которое мы потратили для реализации "Паутины": один год, шесть месяцев и девять дней", - сказал он.

Это включало привлечение 117 уникальных дронов со специальными кумулятивно-фугасными зарядами.

Малюк подчеркнул, что дроны выглядят как обычные, однако имеют уникальное вооружение: в корпусе каждого содержится два фугасно-кумулятивных заряда общим весом 1,6 кг, которые способны прорывать корпус самолета и взрываться внутри, нанося максимальные повреждения.

Основная цель - попадание в баки с топливом, ракетные отсеки и авионику, что не имеет аналогов в российских войсках. Эти удары существенно ослабляют возможности врага и затрудняют дальнейшие атаки.

Секретность операции

Особенностью операции стала сложная логистика доставки дронов и специального оборудования в глубокий тыл врага.

Для этого использовали автономные "домики" с солнечными батареями и системой подзарядки, способные работать даже в экстремальных климатических условиях до - 50 градусов по Цельсию.

Важно, что большинство участников операции не знали полного масштаба или цели своей работы: кто-то отвечал за создание дронов, другие - за доставку, а операторы получали конкретные цели без лишних деталей. Это позволило сохранить секретность и безопасность операции.

Малюк также рассказал о необходимости обходить санкции: некоторые компоненты и технологии были подсанкционными, поэтому приходилось искать сложные пути доставки, включая коррупцию российских таможенников.

"Понимаете, это вершина айсберга логистических, дроновых, агентурных наших уникальных подходов. Дистанционной работы, искусственного интеллекта. И именно в операции "Паутина" все было сведено в единое целое", - подчеркнул Малюк.

Спецоперация СБУ

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

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