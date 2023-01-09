ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танки Leopard для Украины: в партии Шольца хотят координации с международными партнерами

Новина українською →
Берлин, Понедельник 09 января 2023 12:48
Танки Leopard для Украины: в партии Шольца хотят координации с международными партнерами Фото: танки Leopard для Украины Германия передаст в координации с партнерами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен подчеркнула важность координации с международными партнерами в вопросе о поставках танков Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Потому что если мы действуем в хорошей координации, то мы тоже сильны, и это также укрепляет тыл Украины", - сказала Эскен в эфире ZDF-Morgenmagazin, отвечая на вопрос о поставке основных боевых танков в Украину.

При этом Эскен отвергла обвинения в отсутствии лидерства в Германии.

Напомним, недавно Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder.

Вице-президенты немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт и Вольфганг Кубицки выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России