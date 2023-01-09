Танки Leopard для Украины: в партии Шольца хотят координации с международными партнерами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Потому что если мы действуем в хорошей координации, то мы тоже сильны, и это также укрепляет тыл Украины", - сказала Эскен в эфире ZDF-Morgenmagazin, отвечая на вопрос о поставке основных боевых танков в Украину.

При этом Эскен отвергла обвинения в отсутствии лидерства в Германии.