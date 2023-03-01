В НАТО оценили масштаб нового наступления российских войск в Украине

В НАТО видят новое наступление российских войск в Украине, особенно у Бахмута. Оккупанты бросают очень много сил и средств против украинских линий обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга в интервью LRT .

"Мы уже видим новые наступления российских войск, особенно в районе Бахмута, где идут упорные бои и большие потери", - сказал он в ответ на вопрос о масштабах нового российского наступления.

Столтенберг отметил, что Россия бросает войска против украинских линий обороны, "которых не видели со времен Первой мировой войны".

"Мы видим, что Россия постоянно готовится к еще большей войне, новым наступательным операциям - мобилизует больше войск, приобретает больше оружия, увеличивает его производство. Мы также видим, как она укрепляет связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея. Наша цель обеспечить Украине силы и мощь, необходимые для того, чтобы победить и отвергнуть российских захватчиков", - отметил Столтенберг.

Напомним, по данным ГУР МО, новые наступательные действия оккупационных войск продолжаются еще с начала февраля, войска РФ активизировались на 4-5 направлениях.

При этом самой сложной ситуация остается вокруг Бахмута, куда противник бросил самые подготовленные штурмовые отряды и пытается добиться успеха преимуществом в количестве сил.

Добавим, как заявил в интервью РБК-Украина секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, весной армия РФ может начать более масштабные наступательные действия, используя большее вооружение и техники.

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