НАТО получит мощный инструмент наблюдения за российскими войсками

НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков территории. Это позволит альянсу отслеживать военные передвижения в Украине и на границах России с ее восточными членами.

Об этом заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

Вандье сообщил, что новый инструмент впервые позволит альянсу наблюдать за "огромными территориями", что позволит ему наблюдать за маневрами, передвижениями войск и боевыми действиями.

"Сегодня мы не уверены, что русские остановятся на Украине", - сказал Вандье, подчеркнув важность успокоения стран на восточном фланге альянса. "Мы сможем сказать им: мы наблюдаем", - добавил он.

Новая технология

НАТО сообщила, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для новой инициативы под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Ее цель - очень частое сканирование областей земного шара в течение всего года, при этом ИИ помогает отмечать любые изменения и выдавать предупреждения.

По словам представителя НАТО, пожелавшего остаться неназванным, эта технология может также использоваться для мониторинга Арктики, которая приобретает все большее значение для НАТО в связи с ростом амбиций России и Китая в этом регионе.

Планы НАТО

НАТО приступила к разработке системы космического наблюдения после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По словам представителя альянса, SINBAD - это пилотный проект, запускаемый в преддверии более масштабного развертывания системы космического наблюдения НАТО, запланированного на январь 2026 года.

Космическое наблюдение является одной из ключевых областей, в которых НАТО в значительной степени полагается на возможности США. Другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от США после того, как президент Дональд Трамп отвернулся от Европы, сосредоточившись на угрозах из Азии.

На прошлой неделе министры обороны стран НАТО одобрили одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов оружия со времен Холодной войны в рамках усилий Европы и Канады по перевооружению и принятию большей части мер по обеспечению собственной обороны от США.