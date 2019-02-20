У НАТО відреагували на погрози Путіна націлити ракети на США

У НАТО заявили, що не хочуть нової гонки озброєнь

В НАТО заявили, что угрозы президента России Владимира Путина в адрес США неприемлемы. Об этом заявил заместитель представителя НАТО Пирса Казале, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Казале отметил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерено разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - сказал он.

Напомним, сегодня Путин заявил, что Российская Федерация примет "зеркальные и асимметричные меры" в случае размещения ракет США в Европе. По словам Путина, "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, в отношении и тех территорий, где находятся центры принятия решений и применения угрожающих нам ракетных комплексов."

РБК-Украина писало, что Европейский парламент осуждал нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности.

Как сообщалось, 1 февраля 2019 года Штаты объявили о прекращении участия в ракетном договоре из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.