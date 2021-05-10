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НАТО відкриє своє представництво при ОБСЄ

Автор: Ігор Литвиненко

Північноатлантичний Альянс (НАТО) і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні. Це дозволить у майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організацій у Відні.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Церемонія підписання Угоди пройшла в понеділок, 10 травня, за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністр закордонних справ Австрії Александера Шелленберга.

"Після вступу в силу документа ця угода відкриє шлях до офіційної установи у Відні місію НАТО при ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями", - повідомили в Альянсі.

Нагадаємо, сьогодні заплановано проведення віртуального саміту " Бухарестської дев'ятки", куди входять країни-члени НАТО зі Східної Європи. У саміті візьме участь також президент США Джо Байден. Одним з питань буде Україна і агресія Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що питання України буде обговорюватися також під час саміту НАТО в червні.

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