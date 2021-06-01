У НАТО обговорюють створення центру з розвитку технологій

"Ми повинні зміцнити нашу технологічну перевагу. Тому в рамках ініціативи "НАТО-2030" ми зараз обговорюємо те, як ми можемо створити цей центр", - сказав він.

За його словами, центр дозволить допомагати союзникам НАТО координувати зусилля з розвитку технологій і надавати їм додаткове фінансування від країн-членів Альянсу.

Генсек висловився про проведення саміту НАТО 14 червня. У своєму Twitter він написав, що пройшли зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Альянсу для підготовки зустрічі через два тижні.

"Ми обговорювали різні питання, в тому числі Афганістан, Білорусь, Росію і Китай. Міністри погодилися, що нам необхідно прийняти амбітні рішення для зміцнення трансатлантичних зв'язків в епоху глобальної конференції", підкреслив він.