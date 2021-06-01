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У НАТО підтримали санкції ЄС проти Білорусі за інцидент з Ryanair

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Брюссель, Вівторок 01 червня 2021 18:28
У НАТО підтримали санкції ЄС проти Білорусі за інцидент з Ryanair Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Північноатлантичний Альянс займає єдину позицію з ЄС щодо примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. НАТО також підтримує санкції, оголошені Євросоюзом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції.

"Північноатлантична рада погодила сильну заяву, рішуче засудивши примусову посадку пасажирського рейсу, який прямував зі столиці однієї держави НАТО-Афін в столицю іншого-Вільнюс", - заявив він.

Столтенберг зазначив, що союзники НАТО виступили із закликом до проведення розслідування даного інциденту, який порушив міжнародні правила цивільної авіації і права людини.

"Країни НАТО також чітко заявили, що білоруський журналіст і його супутниця, заарештовані після примусової посадки літака, повинні бути звільнені", - додав він.

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летів Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.

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